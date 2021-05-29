Українські волейболістки стартують в Золотій Євролізі-2021

Перший матч – проти Словаччини.

29 і 30 травня у запорізькому палаці спорту «Юність» жіноча збірна України з волейболу проведе матчі першого туру Золотої Євроліги-2021, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні, 29 травня, збірна України зіграє проти Словаччини (19:00). А 30 травня – проти Болгарії (19:00). В стартовому матчі туру Болгарія обіграла Словаччину 3:0.

В нашій групі мала також виступати Фінляндія, але ця збірна відмовилась від участі в турнірі через коронавірус.

Аби вийти у «Фінал чотирьох» нашій збірній потрібно посісти мінімум 2-е місце в групі. Болгарія, як господар «Фіналу чотирьох», автоматично потрапила до вирішальних матчів.

Фото: CEV