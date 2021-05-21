Українські волейболістки дізналась суперниць на Євро-2021

Наша збірна зіграє в групі проти Румунії, Туреччини, Швеції, Нідерландів і Фінляндії.

Жіноча збірна України дізналася суперників у фінальній частині чемпіонату Європи з волейболу, передає Укрінформ.

На Євро-2021 українки потрапили в групу D. Суперницями нашої збірної стануть Румунія, Туреччина, Швеція, Нідерланди і Фінляндія. До наступного раунду з групи виходять по 4 кращі команди.

Всі матчі української групи зіграють в румунському місті Клуж-Напока. Фінальна частина Евроволей-2021 відбудеться з 18 серпня по 4 вересня 2021 року.

Чоловіча збірна України з волейболу дізнається своїх суперників по групі у фінальній частині ЧЄ 27 травня в місті Гельсінкі.

Фото: eurovolley.cev.eu