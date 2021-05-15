Волейболістки збірної України обіграли Португалію і вийшли на Євро-2021
Укрінформ
Жіноча збірна України з волейболу стала учасницею фінальної стадії чемпіонату Європи-2021.
У суботу наша команда у ключовому матчі відбору з рахунком 3:0 (25:14, 25:13, 25:13) обіграла у Тбілісі команду Португалії, передає Укрінформ.
Українські волейболістки забезпечила собі друге місце у відбірковій групі, що гарантує участь на Євро-2021.
Турнірна таблиця у групі В європейської кваліфікації: Швеція - 11 очок (після 4-х ігор), Україна - 10 (5), Португалія - 6 (5), Грузия - 0 (4).
Євроволей-2021 пройде з 18 серпня по 4 вересня у Сербії (Белград), Болгарії (Пловдив), Хорватії (Задар) та Румунії (Клуж).
Фото: fvu.in.ua.