Волейболістки збірної України обіграли Португалію і вийшли на Євро-2021

Жіноча збірна України з волейболу стала учасницею фінальної стадії чемпіонату Європи-2021.

У суботу наша команда у ключовому матчі відбору з рахунком 3:0 (25:14, 25:13, 25:13) обіграла у Тбілісі команду Португалії, передає Укрінформ.

Українські волейболістки забезпечила собі друге місце у відбірковій групі, що гарантує участь на Євро-2021.

Турнірна таблиця у групі В європейської кваліфікації: Швеція - 11 очок (після 4-х ігор), Україна - 10 (5), Португалія - 6 (5), Грузия - 0 (4).

Євроволей-2021 пройде з 18 серпня по 4 вересня у Сербії (Белград), Болгарії (Пловдив), Хорватії (Задар) та Румунії (Клуж).

Фото: fvu.in.ua.