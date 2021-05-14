Волейбол: Україна вдруге програла Швеції у відборі жіночого Євро-2021

Наші волейболістки поступилися в п’яти партіях.

У черговому матчі відбору на жіночий чемпіонат Європи з волейболу 2021 року збірна України програла Швеції 2:3, передає Укрінформ.

Другий етап відбору стартував у Грузії. Проти Швеції наші волейболістки виграли перший сет 25:15, потім програли два наступні – 18:25, 23:25. В четвертій партії українки знову перемогли 25:18, але на тай-брейку наші дівчата поступилися 11:15. Збірна України програла Швеції другий матч відбору.

Після 4 турів Україна набрала 7 очок і посідає в групі 2-е місце. 15 травня Україна зіграє проти Португалії, а 16 травня – проти Грузії.

На чемпіонат Європи безпосередньо вийдуть сім збірних, які виграють свої групи, а також п'ять кращих команд, що посядуть другі місця.

Як повідомляв Укрінформ, Євроволлей-2021 пройде з 18 серпня по 4 вересня в Сербії (Белград), Болгарії (Пловдив), Хорватії (Задар) і Румунії (Клуж).

Фото: ФВУ