Жіноча збірна України програла Швеції у другому турі відбору на ЧЄ-2021 з волейболу

Українки програли в трьох сетах.

Жіноча збірна України з волейболу не зуміла добути другу перемогу у відборі на чемпіонат Європи-2021, повідомляє Укрінформ. Сьогодні українки в трьох сетах програли Швеції.

У першому сеті українські волейболістки вели 20:16, але не довели партію до перемоги. Швеція відігралася і вирвала перемогу 27:25. Дві наступні партії також залишилися за шведською командою - 25:19 і 25:18.

Вчора Україна в непростому поєдинку перемогла Португалію (3:1). Ще один суперник української команди збірна Грузія не приїхала на відбірковий турнір до Португалії через спалах COVID-19.

Другий відбірковий тур на Євро-2021 пройде в Грузії з 14 по 16 травня. У стартовий день турніру Україна зустрінеться зі Швецією.

На чемпіонат Європи безпосередньо вийдуть сім збірних, які виграють свої групи, а також п'ять кращих команд, що посядуть другі місця.

Нагадаємо, Евроволлей-2021 пройде з 18 серпня по 4 вересня в Сербії (Белград), Болгарії (Пловдив), Хорватії (Задар) і Румунії (Клуж).

Фото: volleyball.gr