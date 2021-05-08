Жіноча збірна України програла Швеції у другому турі відбору на ЧЄ-2021 з волейболу
Жіноча збірна України з волейболу не зуміла добути другу перемогу у відборі на чемпіонат Європи-2021, повідомляє Укрінформ. Сьогодні українки в трьох сетах програли Швеції.
У першому сеті українські волейболістки вели 20:16, але не довели партію до перемоги. Швеція відігралася і вирвала перемогу 27:25. Дві наступні партії також залишилися за шведською командою - 25:19 і 25:18.
Вчора Україна в непростому поєдинку перемогла Португалію (3:1). Ще один суперник української команди збірна Грузія не приїхала на відбірковий турнір до Португалії через спалах COVID-19.
Другий відбірковий тур на Євро-2021 пройде в Грузії з 14 по 16 травня. У стартовий день турніру Україна зустрінеться зі Швецією.
На чемпіонат Європи безпосередньо вийдуть сім збірних, які виграють свої групи, а також п'ять кращих команд, що посядуть другі місця.
Нагадаємо, Евроволлей-2021 пройде з 18 серпня по 4 вересня в Сербії (Белград), Болгарії (Пловдив), Хорватії (Задар) і Румунії (Клуж).
Фото: volleyball.gr