Волейбол: Україна з перемоги стартувала у відборі жіночого Євро-2021

Наші волейболістки обіграли Португалію 3:1.

У першому матчі відбору на жіночий чемпіонат Європи з волейболу 2021 року збірна України обіграла Португалію 3:1, передає Укрінформ.

У португальському Матозіньюші збірна України програла першу партію 20:25, а потім виграла три сети поспіль – 25:21, 25:23, 25:19.

8 травня Україна зіграє проти Швеції, а 9 травня відбудеться гра з Грузією. Після цього команди вирушать до Грузії, де з 14 по 16 травня пройде другий відбірковий тур.

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На чемпіонат Європи безпосередньо вийдуть сім збірних, які виграють свої групи, а також п'ять кращих команд, що посядуть другі місця.

Евроволлей-2021 пройде з 18 серпня по 4 вересня в Сербії (Белград), Болгарії (Пловдив), Хорватії (Задар) і Румунії (Клуж).