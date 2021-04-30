Українські волейболістки завершили перший збір перед відбором до Євро

Жіноча збірна з волейболу закінчили першу частину навчально-тренувального збору перед кваліфікаційним раундом чемпіонату Європи-2021.

На початку травня наші волейболістки, яких очолив болгарський спеціаліст Володимир Орлов, у гостях проведуть товариські матчі зі збірною Греції, повідомляє Volleyball.ua.

Після грецького збору визначаться 14 волейболісток, які візьмуть участь у кваліфікації Євро-2021.

Жіноча збірна України потрапила до відбіркової групи В, де її суперниками є Грузія, Швеція та Португалія. Матчі відбудуться у португальському місті Матозінюш та у Тбілісі.

Розклад матчів:

Чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація. Група В. 1-й тур. (Португалія, Матозінюш):

7 травня, п’ятниця

Початок о 18.00 за київським часом. Грузія - Швеція

21.00. Португалія - Україна

8 травня, субота

17.00. Швеція - Україна

20.00. Грузія - Португалія

9 травня, неділя

17.00. Україна - Грузія

20.00. Швеція - Португалія.

Чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація. Група В. 2-й тур. (Грузія, Тбілісі)

14 травня, п’ятниця

14.30. Грузія - Португалія

17.30. Швеція - Україна

15 травня, субота

14.30. Португалія - Україна

17.30. Грузія - Швеція

16 травня, неділя

14.30. Україна - Грузія

17.30. Португалія - Швеція.

Фінальна частина жіночого чемпіонату Європи з волейболу-2021 відбудеться з 18 серпня по 4 вересня 2021 року одразу у чотирьох країнах - Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії.

Фото: prometeyvc.com.