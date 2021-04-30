Українські волейболістки завершили перший збір перед відбором до Євро
На початку травня наші волейболістки, яких очолив болгарський спеціаліст Володимир Орлов, у гостях проведуть товариські матчі зі збірною Греції, повідомляє Volleyball.ua.
Після грецького збору визначаться 14 волейболісток, які візьмуть участь у кваліфікації Євро-2021.
Жіноча збірна України потрапила до відбіркової групи В, де її суперниками є Грузія, Швеція та Португалія. Матчі відбудуться у португальському місті Матозінюш та у Тбілісі.
Розклад матчів:
Чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація. Група В. 1-й тур. (Португалія, Матозінюш):
7 травня, п’ятниця
Початок о 18.00 за київським часом. Грузія - Швеція
21.00. Португалія - Україна
8 травня, субота
17.00. Швеція - Україна
20.00. Грузія - Португалія
9 травня, неділя
17.00. Україна - Грузія
20.00. Швеція - Португалія.
Чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація. Група В. 2-й тур. (Грузія, Тбілісі)
14 травня, п’ятниця
14.30. Грузія - Португалія
17.30. Швеція - Україна
15 травня, субота
14.30. Португалія - Україна
17.30. Грузія - Швеція
16 травня, неділя
14.30. Україна - Грузія
17.30. Португалія - Швеція.
Фінальна частина жіночого чемпіонату Європи з волейболу-2021 відбудеться з 18 серпня по 4 вересня 2021 року одразу у чотирьох країнах - Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії.
Фото: prometeyvc.com.