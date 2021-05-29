НХЛ: «Вегас» обіграв «Міннесоту» в першому раунді плей-офф Кубка Стенлі

НХЛ: «Вегас» обіграв «Міннесоту» в першому раунді плей-офф Кубка Стенлі

Відео
Укрінформ
У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбувся черговий поєдинок плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.

«Вегасс Голден Найтс» з рахунком 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) завдав поразки «Міннесоті Вайлд» в сьомому матчі першого раунду плей-офф НХЛ, вигравши серію - 4:3, передає Укрінформ.

Читайте також: НХЛ: «Кароліна» вийшла до другого раунду плей-офф Кубка Стенлі

У другому раунді «Вегас» зіграє проти «Колорадо Евеланш», який залишив за бортом турніру «Сент-Луїс Блюз».

Фото: nhl.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-