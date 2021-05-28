НХЛ: «Кароліна» вийшла до другого раунду плей-офф Кубка Стенлі
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Укрінформ
У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.
Черговим учасником другого раунду розіграшу стала «Кароліна Харрікейнз», яка виграла серію у «Нешвілл Предаторз» (4:2), передає Укрінформ.
Результати матчів ігрового дня:
«Торонто Мейпл Ліфс» - «Монреаль Канадієнс» - 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1), рахунок в серії - 3:2;
«Нешвілл Предаторз» - «Кароліна Харрікейнз» - 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1), рахунок в серії - 2:4.
Фото: nhl.com.