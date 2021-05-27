НХЛ: «Айлендерс» і «Тампа-Бей» вийшли до другого раунду плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.

Стартовий раунд турніру на вибування подолали «Нью-Йорк Айлендерс» і «Тампа-Бей», які виграли серії до чотирьох перемог у «Піттсбург Пінгвінз» і «Флориди Пантерс» відповідно, передає Укрінформ.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» - «Піттсбург Пінгвінз» - 5:3 (2:2, 3:1, 0:0); рахунок в серії 4:2

«Тампа-Бей Лайтнінг» - «Флорида Пантерс» - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0); рахунок в серії 4:2

«Міннесота Уайлд» - «Вегас Голден Найтс» - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0); рахунок в серії 3:3.

Фото: nhl.com.