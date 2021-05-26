НХЛ: «Монреаль» втретє програв «Торонто» в серії плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.

Чергові перемоги здобули «Торонто» - в серії з «Монреалем» і «Кароліна» - в овертаймі з «Нешвілл», передає Укрінформ.

Результати матчів ігрового дня:

«Монреаль Канадієнс» - «Торонто Мейпл Ліфс» - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1); рахунок в серії - 1:3

«Кароліна Евеланш» - «Нешвілл Предаторз» - 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0); рахунок в серії - 3:2.

Фото ХК «Монреаль».