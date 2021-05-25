ЧС-2021 з хокею: Швеція розгромила Швейцарію, Фінляндія обіграла Норвегію
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Укрінформ
У столиці Латвії Ризі триває 84-й чемпіонат світу з хокею.
У черговому матчі групового етапу змагань 11-разовий чемпіон світу збірна Швеції розгромила команду Швейцарії - 7:0 (2:0, 2:0, 3:0), передає Укрінформ.
Для шведів ця перемога стала першою на турнірі, тепер вони посідають шосте місце в групі з трьома очками в активі. Швейцарія знаходиться на третій позиції.
Паралельний поєдинок між чинним володарем титулу командою Фінляндії і збірною Норвегії завершився на користь фінів - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Результати інших поєдинків ігрового дня:
Велика Британія - Данія - 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
США - Казахстан - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Чемпіонат світу з хокею пройде до 6 червня.
Фото: Reuters.