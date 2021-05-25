ЧС-2021 з хокею: Швеція розгромила Швейцарію, Фінляндія обіграла Норвегію

У столиці Латвії Ризі триває 84-й чемпіонат світу з хокею.

У черговому матчі групового етапу змагань 11-разовий чемпіон світу збірна Швеції розгромила команду Швейцарії - 7:0 (2:0, 2:0, 3:0), передає Укрінформ.

Для шведів ця перемога стала першою на турнірі, тепер вони посідають шосте місце в групі з трьома очками в активі. Швейцарія знаходиться на третій позиції.

Паралельний поєдинок між чинним володарем титулу командою Фінляндії і збірною Норвегії завершився на користь фінів - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Результати інших поєдинків ігрового дня:

Велика Британія - Данія - 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

США - Казахстан - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Чемпіонат світу з хокею пройде до 6 червня.

Фото: Reuters.