ЧС-2021 з хокею: Казахстан по буллітам переграв Фінляндію, Швеція поступилася Білорусі
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Укрінформ
У столиці Латвії Ризі триває 84-й чемпіонат світу з хокею.
У черговому матчі групового етапу змагань збірна Казахстану в серії буллітів здобула перемогу над чинним володарем титулу командою Фінляндії - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 3:1), передає Укрінформ.
Паралельний поєдинок між 11-разовим чемпіоном світу Швецією і Білоруссю завершився поразкою скандинавів - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
Недільний ігровий день завершиться матчами Данія - Швейцарія, Канада - США.
Чемпіонат світу з хокею пройде до 6 червня.
Фото Reuters.