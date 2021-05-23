Словаки обіграли британців, закинувши найшвидшу шайбу на чемпіонаті світу-2021 з хокею

У столиці Латвії Ризі триває 84-й чемпіонат світу з хокею.

У третій день турніру збірна Словаччини обіграла команду Великої Британії - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), встановивши рекорд нинішніх змагань, передає Укрінформ.

На 25-й секунді гри нападник словаків Роберт Лантоші відібрав шайбу за лицьовою лінією суперника і віддав передачу на форварда Марека Грівіка, який став автором найшвидшого голу на цьому чемпіонаті.

У паралельному поєдинку хокеїсти Норвегії взяли гору над збірною Італії - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

У третій ігровий день також зійдуться: Казахстан - Фінляндія, Швеція - Білорусь, Данія - Швейцарія, Канада - США.

Чемпіонат світу з хокею пройде до 6 червня.

Фото: globallookpress.com.