Перед «Ролан Гаррос» Світоліна вакцинувалася від коронавірусу

30 травня в Парижі стартує другий в цьому році турнір Великого Шолому.

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила btu.org.ua, що вакцинувалася від коронавірусу перед стартом «Ролан Гаррос» і поділилася думками про Осеан Бабель, з якою вона зіграє в першому колі турніру.

«Деякий час я була в Монако. Також я вакцинувалася і мені потрібен був час, щоб відпочити, і бути готовою до тренувального процесу. Я раніше приїхала в Париж. Я багато часу провела на кортах «Ролан Гаррос» і відчуваю, що у мене була хороша підготовка.

Бабель? Я взагалі не знала, хто вона. Я подивилася трошки в інтернеті, в Youtube, там буквально мінімум інформації було про Бабель. Я фокусуюся на власній підготовці, для мене неважливо, хто стоїть на іншому боці корту. Звичайно, у мене є план на гру, але я повинна виходити і бути готовою до всього, вирішувати всі ситуації по ходу. Це Великий Шолом, з першого кола потрібно бути готовим на всі 100% », - сказала Світоліна.

Крім Світоліної, в основній сітці «Ролан Гаррос» гратимуть ще чотири українки: Марта Костюк, Катерина Козлова, Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька. Турнір пройде з 30 травня по 12 червня.