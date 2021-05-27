Світоліна, Костюк і Козлова дізналися суперниць у першому раунді Ролан Гаррос

Вийшла в основну сітку і Калініна.

Українки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Козлова дізналися суперниць у першому раунді Ролан Гаррос, сообщает Btu.org.ua, передає Укрінформ.

Світоліна отримала п'ятий номер посіву і на старті турніру зіграє проти француженки Осеан Бабель (1105-я ракетка світу). Кращий результат Еліни на French Open - чвертьфінал в 2015 2017 і 2020 роках.

Костюк в першому колі зіграє з іспанкою Гарбіньє Мугурусою. Для Марти це буде друга участь в основі Ролан Гаррос.

Суперницею Козлової в першому раунді буде Айла Томлянович з Австралії. На Ролан Гаррос українка двічі виходила до другого кола.

Сьогодні в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції пробилась Ангеліна Калініна, а завтра в фіналі кваліфікації зіграє Катаріна Завацька.

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Нагадаємо, Ролан Гаррос пройде з 30 травня по 12 червня. Чинна чемпіонка турніру - Іга Швентек з Польщі.

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