Новиков і Лашин встановили черговий рекорд України

Стронгмени потягнули склад з восьми вагонів метро на відстань 20-и метрів.

Найсильніша людина світу Олексій Новиков і чемпіон світу зі стронгмену Олександр Лашин встановили унікальний рекорд України, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ. Спортсмени протягнули 8 вагонів метро загальною вагою більше двохсот тон на відстань 20-и метрів за декілька хвилин.

Вперше в історії стронгмену спортсмени тягнули вагони метрополітену без допоміжних засобів опори. Першочергово богатирі планували потягнути 5 вагонів, а потім, якщо спроба буде вдала, додали б ще 3.

«Я зараз готуюся до WSM (World’s Strongest Man) і перебуваю в гарній формі, у мене по два тренування в день. Trackpull (тяга) - це одна з вправ на турнірі, тому я постійно треную її. До спроби встановити рекорд я не готувався, адже постійно підтримую форму», - сказав перед виступом Олексій Новиков.

«Два наші найсильніші українці Новиков і Лашин тягнутимуть рухомий склад силою ніг і тулоба, без допоміжних конструкцій. Наші спортсмени зможуть впоратися із завданням, хоча раніше ще ніхто не тягнув вагони метро. Більше того, Олексій скоро поїде на World's strongest man і, судячи з того, як він готується, у нього є всі шанси захистити титул цього року. Головна мета сьогоднішнього дійства - надихнути молодь займатися спортом», - сказав перед спробою хлопців президент федерації стронгмену України Сергій Конюшок.

Олексій Новиков і Олександр Лашин доволі впевнено впоралися із завданням перетягнути 5 вагонів. Після виступу стронгеми перевели подих, перепочили і взялися тягнути 8 вагонів. Ця спроба далася богатирям важче. Незважаючи на періодичні падіння Олександра Лашина під час тяги, стронгмени змогли виконати завдання і протягнули 8 вагонів метро. Під час спроби спортсменів підбадьорювали близькі люди й журналісти.

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«Тягнути 8 вагонів було важче, була ймовірність падіння під час тяги, що унеможливило б продовження спроби. Я працював на максимум і дуже радий тому, що вдалося перетягнути вагони, не підвести людей, які прийшли нас підтримати. На сьогодні у мене заплановано ще два тренування. Стосовно тяги, у мене в планах є самотужки потягнути 10+ вагонів за допомогою драбини», - сказала після тяги найсильніша людина світу Олексій Новиков.

«Ми показали, що українці непереможні. Якщо ми ставимо якусь мету, то ми обов'язково її досягнемо. Як спортсмени, ми повинні пропагувати здоровий образ життя. Люди повинні займатися спортом, не треба працювати з такими масами, але підтримувати здоровий спосіб життя необхідно. Нація повинна бути здорова. Стосовно виступу скажу, що емоції від тяги неможливо передати. Можна лише відчути», - висловився багаторазовий чемпіон України і світу Олександр Лашин.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року Олексій Новиков переміг у найпрестижнішому турнірі зі стронгмену World's strongest man і став найсильнішою людиною світу.