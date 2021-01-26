Найсильніша людина світу Олексій Новиков встановив черговий рекорд України

Український стронгмен на заході від Parimatch зміг на 10 метрів пронести «Супер Йоку» вагою 500 кілограм у приміщенні.

Сьогодні, 26-го січня, у приміщенні PMHUB відбувся перший у новому році спецпроект Parimatch «Сніданок з чемпіоном». Головним гостем став переможець найпрестижнішого турніру серед стронгменів World’s strongest man-2020 Олексій Новиков, повідомляє Укрінформ.

Безпосередньо на заході український богатир встановив новий рекорд України. Він зміг пронести «Супер Йоку» (коромисло) вагою 500 кг на дистанцію 10 метрів.

«Якщо спортсмен шукає мотивацію, то йому не варто займатися спортом взагалі. Так, у нас є наднавантаження, є травми, як і у всіх спортсменів. Найбільше, чого я хочу – мотивувати молодь. Будь-яка людина, якщо почне займатися собою, зможе досягти будь-чого», – розповів своє ставлення до спорту Олексій Новиков.

«Найголовніше, що я отримав, вигравши титул – це ставлення людей до мене. Українці – найкращі люди на планеті. А стосовно гонорару за виграш? Він склав 40 тисяч доларів, але варто відняти податки, зарплату команді та інші витрати», - розповів про найбільші плюси від перемоги володар титулу найсильнішої людини світу.

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Окрім Новікова івент відвідав Василь Вірастюк – дворазовий володар титулу найсильнішої людини світу.

«Тенденції стронгмену змінюються. Раніше були високі хлопці під 150 кілограм. Тепер перемагають за рахунок техніки виконання. Стосовно перемоги на турнірі? Найвище – це захистити титул найсильнішої людини світу. Після перемоги ти стаєш ласим шматком для будь-якого атлета», - пояснив Василь Вірастюк.

Чемпіон світу та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок розповів про подальший розвиток цього виду спорту в Україні.

«Успішний кейс нашої федерації – це командна робота. Як би важко, фінансово в тому ж числі, не було, ми намагаємося організовувати всі турніри, намагаємося готувати наших хлопців. Ми готові звітувати перед громадськістю за пророблену роботу. У нас є перспективні хлопці», - сказав президент Федерації стронгмену України.

«Ми щасливі провести «Сніданок з чемпіоном» зі справжнім чемпіоном. Ми дуже вдячні Олексію за те, що він доєднався до нашої ініціативи. Головним нашим завданням є пропагувати спорт на прикладі спортсменів, на прикладі справжніх чемпіонів. У нас родюча земля на чемпіонів. А якщо ми говоримо про молодь, головне наше завдання – здорова нація. Торгова марка Parimatch робить все для того, щоб популяризувати спорт серед українців», – сказав представник Parimatch Вадим Місюра.

Нагадаємо, 16 листопада 2020-го року український стронгмен Олексій Новиков завоював титул найсильнішої людини світу у Брайдентоні (штат Флорида, США). Олексій став другим українцем, якому вдалося завоювати цей титул. Першим був Василь Вірастюк.