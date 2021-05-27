УЄФА планує скасувати правило виїзного гола

Гол на чужому полі є більш цінним – це вважають несправедливим.

Завтра, 28 травня, УЄФА проведе засідання в Порту, під час якого планують скасувати правило виїзного гола в єврокубках. Для того, аби прийняти відповідну зміну, УЄФА необхідна достатня підтримка з боку представників клубів, повідомляють британські ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що керівний орган європейського футболу не має наміру повністю відмовлятися від правила, але може обмежити його дію до 90-ї хвилини матчу в парі плей-офф.

Читайте також: Представлено трофей Ліги конференцій УЄФА

У нинішньому сезоні Ліги чемпіонів завдяки правилу виїзного гола «ПСЖ» вибив «Баварію», а «Порту» пройшов «Ювентус».

УЄФА вперше ввів правило виїзного гола в сезоні 1965-66 років. Останнім часом тренери та експерти закликають переглянути його використання в сучасному футболі.