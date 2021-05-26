Стало відомо, хто замінить в ЛЧ «Реал», «Барселону» і «Ювентус»
УЄФА збирається застосувати жорсткі санкції до «Реалу», «Ювентусу» і «Барселоні», які не вийшли з Суперліги, повідомляють іспанські ЗМІ.
Стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій порушив дисциплінарні справи щодо цих трьох клубів за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА.
За інформацією El Partidazo de COPE, УЄФА має намір виключити «Реал», «Барсу» і «Ювентус» з Ліги чемпіонів і оштрафувати їх на великі суми.
В такому випадку клуби, ймовірно, відправляться до Спортивного арбітражного суду (CAS). Якщо їх виключення з Ліги чемпіонів підтримають, то три вакантних місця займуть клуби, що фінішували в Ла Лізі і Серії А за межами першої четвірки.
В Іспанії це - «Реал Сосьєдад» (5-е місце) і «Бетіс» (6-е), в Італії - «Наполі» (5-е).
Як повідомляв Укрінформ, «Реал» посів друге місце в чемпіонаті Іспанії (Ла Ліга), відставши від «Атлетіко» на 2 очки.