«Лейкерс» переміг «Фінікс» і зрівняв рахунок в серії плей-офф НБА

У північноамериканськійї Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки турніру плей-офф.

У Західній конференції «Лос-Анджелес Лейкерс» на виїзді здобув перемогу над «Фінікс Санс» - 109:102 (30:24, 23:23 26: 25,30: 30), зрівнявши рахунок у серії - 1:1, передає Укрінформ.

Результати інших матчів ігрового дня:

«Бруклін Нетс» - «Бостон Селтікс» - 130:108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26), рахунок в серії 2:0;

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Даллас Маверікс» - 121: 127 (33:35, 40:36, 19:30, 29:26) рахунок в серії 0: 2.

Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 27 травня: «Філадельфія Сіксерс» - «Вашингтон Візардс» (рахунок у серії 1:0), «Нью-Йорк Нікс» - «Атланта Хокс» (0:1), «Юта Джаз» - «Мемфіс Гріззліс» (0:1).

Фото: Getty Images.