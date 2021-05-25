Українські легкоатлети не виступлять на командному чемпіонаті Європи
Збірна України не виступить на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики через випадки коронавируса в команді, виявлених під час тренувального збору, повідомляється в федерації легкої атлетики України, передає Укрінформ.
Турнір пройде 29-30 травня в Польщі.
«Під час тренувального збору по підготовці до командного чемпіонату Європи в команді було виявлено два випадки захворювання COVID-19 - у Станіслава Коваленка (біг) і Ігоря Гончара (стрибки в довжину). Атлетів ізолювали.
Оскільки ці спортсмени перебували в тісному контакті з іншими учасниками збору, є ризик поширення інфекції. Після консиліуму лікарі збірної, враховуючи вимоги медичного протоколу, звернулися до тренерського ради з проханням скасувати поїздку на командний ЧЄ і достроково припинити збір.
Виконком ФЛАУ підтримав це нелегке рішення, тому українці в Польщі не виступлять», - повідомляє Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).
Нагадаємо, збірна України з карате приїхала з чемпіонату Європи.
Фото: НОК