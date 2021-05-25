Українські легкоатлети не виступлять на командному чемпіонаті Європи

Українські легкоатлети не виступлять на командному чемпіонаті Європи

Укрінформ
Двоє спортсменів захворіли на коронавірус на тренувальних зборах..

Збірна України не виступить на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики через випадки коронавируса в команді, виявлених під час тренувального збору, повідомляється в федерації легкої атлетики України, передає Укрінформ.

Турнір пройде 29-30 травня в Польщі.

«Під час тренувального збору по підготовці до командного чемпіонату Європи в команді було виявлено два випадки захворювання COVID-19 - у Станіслава Коваленка (біг) і Ігоря Гончара (стрибки в довжину). Атлетів ізолювали.

Оскільки ці спортсмени перебували в тісному контакті з іншими учасниками збору, є ризик поширення інфекції. Після консиліуму лікарі збірної, враховуючи вимоги медичного протоколу, звернулися до тренерського ради з проханням скасувати поїздку на командний ЧЄ і достроково припинити збір.

Виконком ФЛАУ підтримав це нелегке рішення, тому українці в Польщі не виступлять», - повідомляє Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

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Нагадаємо, збірна України з карате приїхала з чемпіонату Європи.

Фото: НОК

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