Українські легкоатлети не виступлять на командному чемпіонаті Європи

Двоє спортсменів захворіли на коронавірус на тренувальних зборах..

Збірна України не виступить на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики через випадки коронавируса в команді, виявлених під час тренувального збору, повідомляється в федерації легкої атлетики України, передає Укрінформ.

Турнір пройде 29-30 травня в Польщі.

«Під час тренувального збору по підготовці до командного чемпіонату Європи в команді було виявлено два випадки захворювання COVID-19 - у Станіслава Коваленка (біг) і Ігоря Гончара (стрибки в довжину). Атлетів ізолювали.

Оскільки ці спортсмени перебували в тісному контакті з іншими учасниками збору, є ризик поширення інфекції. Після консиліуму лікарі збірної, враховуючи вимоги медичного протоколу, звернулися до тренерського ради з проханням скасувати поїздку на командний ЧЄ і достроково припинити збір.

Виконком ФЛАУ підтримав це нелегке рішення, тому українці в Польщі не виступлять», - повідомляє Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

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Нагадаємо, збірна України з карате приїхала з чемпіонату Європи.

Фото: НОК