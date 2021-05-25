Проценко і Саладуха виступлять на другому етапі Діамантової ліги

Змагання проходитимуть в Досі 28 травня.

Українці Андрій Проценко та Ольга Саладуха виступлять на другому етапі Діамантової ліги в Досі (Катар), який пройде в п'ятницю, 28 травня, повідомляє XSport.

Проценко виступить в стрибках у висоту, Саладуха - в потрійному стрибку.

Для Саладуха це буде перший етап Діамантової ліги в сезоні. Ольга мала виступити на етапі в Гейтсхеді (Велика Британія), але її та Ярославу Магучіх не допустили до змагань через порушення карантинного протоколу.

Як повідомляв Укрінформ, на першому етапі Діамантової ліги в Гейтсхеді Юлія Левченко посіла дев'яте місце в стрибках у висоту.

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