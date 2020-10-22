Буряк, Кваша і Саладуха поповнили «Площу зірок»

У Києві відбулося відкриття трьох нових зірок на «Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver.

Сьогодні свої «зірки» на «Площі зірок» у Києві отримали – колишній футболіст і тренер київського «Динамо» Леонід Буряк, чемпіонка світу з легкої атлетики Ольга Саладуха і найтитулованіший український стрибун у воду, призер Олімпійських ігор, Ілля Кваша.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонію відвідали більше сотні людей. Володарям нових «зірок» вручили квіти, символічні золоті зірки та подарунки від спонсорів. Слова привітання спортсменам висловили гості й організатори заходу.

«Хочеться, щоб наша молодь брала приклад з наших спортсменів. Такі люди популяризують спорт в нашій країні», – сказав спортивний журналіст Валентин Щербачов.

«Говорити багато про Буряка не потрібно. Це великий гравець і тренер. Ми бачимо видатних спортсменів. Тут їх імена вписані навічно. Нас не буде, а імена цих спортсменів залишаться», – щиро висловився віце-президент київського «Динамо» Олексій Семененко.

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Легенда київського «Динамо» Леонід Буряк поділився емоціями з кореспондентом Укрінформу: «Завжди приємно отримувати нагороди. В такі моменти в першу чергу думаю про батьків. Молоді хочу сказати, що спостерігати за футболом і спортом мало, варто тяжко працювати. Щоб бути здоровим, бути повним сил, варто займатися спортом».

Експерт по рекордах Віталій Зорін вручив Леоніду Буряку сертифікат книги рекордів України. До неї Буряк увійшов, як найрезультативніший український півзахисник в історії.