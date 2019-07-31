В Одесі пройде турнір футбольних надій на призи Леоніда Буряка

3-го та 4 серпня в Одесі відбудеться 7-й за ліком турнір 13-річних футбольних надій на призи заслуженого майстра спорту, п'ятиразового чемпіона СРСР, володаря Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА у складі київського "Динамо", заслуженого тренера України Леоніда Буряка.

Першого дня пройдуть два півфінальні матчі, кожен з яких складатиметься з двох таймів по 30 хвилин, а другого - гра за третє місце та фінал, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Боротьбу за перемогу поведуть "ДЮСШ-11 Чорноморець" (Одеса), ДЮФК "Атлетик" (Одеса), ФК "Одеса" та ФК "Балкани" (село Зоря, Одеська область).

Матчі пройдуть на новому газоні стадіону "Спартак", який учасники турніру випробують першими. Багато років тому 16-річним хлопчиною на полі цього стадіону Леонід Буряк провів свій перший матч у складі дубля "Чорноморця", відразу ж відзначившись забитим м'ячем у ворота єреванського "Арарата".

Призи та медалі юним гравцям вручать у минулому відомі одеські футболісти. Хлопці отримають у подарунок книгу Леоніда Буряка "Я жил в счастливое футбольное время".