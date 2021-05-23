Збірна Украини з футболу сьогодні зіграє з Бахрейном у першому спарингу перед Євро-2020

Національна збірна України з футболу проведе у неділю, 23 травня, контрольний поєдинок із командою Бахрейну.

Матч відбудеться в Харкові на ОСК «Металіст», початок о 21.00, передає Укрінформ.

Зустріч Україна - Бахрейн обслуговуватиме чеська бригада арбітрів, яку очолює 33-річний Павел Орел.

У ході підготовки до чемпіонату Європи підопічні Андрія Шевченка також зіграють проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Нагадаємо, Євро-2020 стартує 11 червня. Збірна України зіграє в групі С проти національних команд Голландії, Австрії та Північної Македонії.

Фото: uaf.ua.