На матчі Україна – Бахрейн очікують 20 тисяч вболівальників

Квитки на матч 23 травня в Харкові ще є в продажу.

Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко розповів телеканалу «Футбол», що на контрольному матчі Україна – Бахрейн очікують 20 тисяч вболівальників.

«Очікується дуже цікава програма перед футбольним матчем. Запрошую вболівальників, квитки у продажу ще є, але мало. На стадіоні «Металіст» очікується близько 20 тисяч вболівальників.

Читайте також: Захисник збірної України Корнієнко не зіграє проти Бахрейну

На 50% заповнити трибуни нам дозволила і місцева влада, і Кабінет міністрів України. Бажаючих більше, але ми повинні дотримуватися норм протоколу. Ті, хто прийдуть, вболіватимуть і за себе і за того, хто не потрапив. Буде шалена підтримка нашої команди», - сказав Костюченко.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України 23 травня зіграє контрольний матч проти Бахрейну. Поєдинок пройде на ОСК «Металіст» у Харкові. Початок – о 21:00. Також Україна зіграє з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня).