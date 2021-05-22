Пакьяо в серпні проведе бій із чемпіоном WBC і IBF Спенсом

Колишній чемпіон світу з боксу філіппінець Менні Пакьяо проведе поєдинок з чинним володарем титулів Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Міжнародної федерації боксу (IBF) в напівсередньому дивізіоні американцем Ерролом Спенсом.

Як повідомив Пакьяо в своєму Instagram, бій відбудеться 21 серпня в Лас-Вегасі (США), передає Укрінформ.

Останній поєдинок Пакьяо провів влітку 2019 року, взявши гору над американцем Кітом Турманом в бою за пояс Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Загалом на рахунку 42-річного філіппінця 62 перемоги, 7 поразок і 2 нічиї. У поки непереможеного Спенса 27 перемог.

Фото: AP.