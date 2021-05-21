Соболь вдруге поспіль став чемпіоном Бельгії у складі «Брюгге»

Захисник збірної України в нинішньому сезоні зіграв у 36 матчах «Брюгге», в його активі 2 голи і 6 результативних передач.

Захисник збірної України Едуард Соболь став чемпіоном Бельгії у складі «Брюгге», передає Укрінформ.

«Брюгге» оформив чемпіонство, зігравши внічию з «Андерлехтом» (3:3) в п'ятому турі плей-офф бельгійської Про Ліги. Перед останнім туром «Брюгге» випереджає «Генк» на три очки.

У матчі з «Андерлехтом» Соболь відіграв всі 90 хвилин. За «Андерлехт» 85 хвилин відіграв інший захисник збірної України Богдан Михайличенко.

Соболь в нинішньому сезоні зіграв у 36 матчах «Брюгге» (25 в чемпіонаті), в його активі 2 голи і 6 результативних передач.

Це другий поспіль чемпіонський титул для «Брюгге» і Соболя. Загалом «Брюгге» виграв чемпіонат Бельгії в 17-й раз.

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