Україна завершила ЧЄ зі стрибків у воду з трьома медалями

В активі наших стрибунів «золото» і дві «бронзи».

В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Завершили свої змагання стрибуни у воду. Україна виборола в цих змаганнях три медалі – «золото» і дві «бронзи», передає Укрінформ.

Мікс-пара Ксенія Байло і Олексій Середа виграла золоту медаль в стрибках з вишки.

Дует Ксенія Байло – Софія Лискун виграв «бронзу» у синхронних стрибках з вишки. А пара Олександр Горшковозов – Олегі Колодій стали третіми у синхронних стрибках з трампліна.

В останній день змагань в Будапешті українська пара Анна Письменська – Вікторія Кесарь посіли 5-е місце в синхронних стрибках з трампліна. А Олексій Середа показав 6-й результат у стрибках з вишки.

Фото: facebook.com/ukrainiandiving