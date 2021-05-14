Українська пара Байло – Лискун – бронзовий призер ЧЄ зі стрибків у воду

Наші дівчата стали третіми у синхронних стрибках з вишки.

В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Український дует Ксенія Байло – Софія Лискун виграв «бронзу» у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, передає Укрінформ.

Наша пара набрала суму в 286.74 балів і пропустила вперед головних конкурентів – росіян та британців.

Як повідомляв Укрінформ, на чемпіонаті Європи в Будапешті українська мікс-пара Ксенія Байло і Олексій Середа виграла золоту медаль в стрибках з вишки.

Фото: facebook.com/ukrainiandiving