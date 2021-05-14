Українська пара Байло – Лискун – бронзовий призер ЧЄ зі стрибків у воду
Укрінформ
Наші дівчата стали третіми у синхронних стрибках з вишки.
В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Український дует Ксенія Байло – Софія Лискун виграв «бронзу» у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, передає Укрінформ.
Наша пара набрала суму в 286.74 балів і пропустила вперед головних конкурентів – росіян та британців.
Як повідомляв Укрінформ, на чемпіонаті Європи в Будапешті українська мікс-пара Ксенія Байло і Олексій Середа виграла золоту медаль в стрибках з вишки.
Фото: facebook.com/ukrainiandiving