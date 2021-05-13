Олександр Горшковозов і Олег Колодій – бронзові призери чемпіонату Європи

До срібла - 5.5 очок.

Сьогодні спортсмени змагалися у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Будапешті, повідомляє Укрінформ. Пара Горшковозов-Колодій стали бронзовами призерами чемпіонату Європи.

У синхронних змаганнях до останнього шостого стрибка була інтрига. У підсумку українці набрали 409,92 бали і посіли третє місця. Срібло у росіян Євгенія Кузнєцова-Нікіти Шлєйхєра (415,47), чемпіонати тут стали Патрік Хаусдінг-Ларс Рудігер (426,78).

Віцепрезидент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов подякував за боротьбу, яку продемонстрували хлопці й побажав подальших успіхів всій нашій команді.

Читайте також: Україна виграла золото з артистичного плавання на чемпіонаті Європи

Нагадаємо, сьогодні українки виграли золото в комбінації по артистичному плаванні.

Фото: прес-служба федерації зі стрибків у воду