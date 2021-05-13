Україна виграла золото з артистичного плавання на чемпіонаті Європи

Українки випередили Грецію і Білорусь.

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Угорщині Україна здобула золото в комбінації по артистичному плаванні, повідомляє Укрінформ.

У даній категорії нашу збірну представляли Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва, Алеся Дерев'янченко, Марта Федина, Вероніка Гришко, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

Загальний бал збірної України склав 94,7000. Друге місце зайняла Греція (89,1000), третя позиція у команди Білорусі (86,0667).

Відзначимо, що це вже друге золото українських плавчинь на нинішньому Євро, до того ж вони захистили своє чемпіонське звання 2018 року.

Нагадаємо, на нинішньому чемпіонаті Європи Україна виграла вже п'ять медалей в артистичному плаванні, завоювавши дві золоті і три срібних п'єдестали.

Фото: Getty Images