Бокс: українець Вихрист нокаутував поляка Пьонтека

Це сьома перемога українця на професіональному ринзі.

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист достроково переміг поляка Яцека Пьонтека, передає Укрінформ.

Бій відбувся в рамках вечора боксу в німецькому Кельні. Вихрист здобув впевнену перемогу, нокаутувавши польського боксера вже в першому раунді. Це сьома перемога (5 з них дострокові) українця на професіональному ринзі.

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Як повідомляв Укрінформ, в попередньому бою Вихрист переміг Вілмара Васкеса з Венесуели одноголосним рішенням суддів за підсумками восьми раундів.

Професіональну кар’єру Вихрист розпочав на початку 2020 року, нокаутувавши в першому раунді білоруса Андрія Мазаника.

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