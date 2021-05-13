У Києві пройдуть національні змагання «Ігри Воїнів»
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, передає Укрінформ.
Як зазначається, понад 260 ветеранів та військовослужбовців зареєструвалися на змагання в 11 адаптивних видах спорту: стрільбі з лука, гольфу, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, велоспорті, плаванні, веслуванні на тренажерах, баскетболі на візках, регбі на візках, пауерліфтингу, волейболі сидячи.
За результатами змагань буде сформована національна збірна у складі 40 осіб, яка вперше представить Україну на міжнародних змаганнях Warrior Games у вересні у США.
Загалом на міжнародних змаганнях Warrior Games буде понад 500 учасників бойових дій з 8 країн: США, Великої Британії, Канади, Австралії, Нідерландів, Грузії, Данії та України.
Як повідомляв Укрінформ, Україна вперше візьме участь у міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games (Ігри Воїнів). Міністерство оборони США організує цей захід восьмий рік поспіль. Цього року він проходитиме з 12 до 22 вересня в американському місті Орландо (штат Флорида).
Фото: Staff Sgt. Sahara Fales