Підозрюваного у замаху на президента ФК «Суми» заарештували на місяць

Ковпаківський районний суд м. Суми обрав запобіжний захід 51-річному жителю міста, підозрюваному в замаху на президента футбольного клубу "Суми" Геннадія Дем'яненка, у вигляді перебування під вартою до 9 червня 2021 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу суду.

Як зазначили в суді, чоловіка підозрюють в тому, що під час відпочинку зі знайомим він наніс йому тілесні ушкодження у вигляді множинних колото-різаних поранень в різні ділянки тіла та голови. Потерпілий зміг врятуватися, оскільки вирвався від нападника та побіг, а потім заховався у кущах сусіднього будинку.

Відтак підозрюваному інкримінують вчинення кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - закінчений замах на вбивство.

Суд частково задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.

Як повідомляв Укрінформ, раніше пресслужба ФК "Суми" заявила про замах на президента футбольного клубу Дем'яненка. Але наразі життю та здоров‘ю потерпілого нічого не загрожує.