На президента футбольного клубу «Суми» вчинили замах - понад 10 поранень

Президент футбольного клубу «Суми», заслужений юрист України Геннадій Дем’яненко зазнав нападу і отримав понад дессяток поранень, але наразі його життя у безпеці.

Про це йдеться в заяві ФК "Суми", передає Укрінформ.

«Офіційно інформуємо, що наразі життю та здоров‘ю Геннадія Олександровича нічого не загрожує, він пройшов усі необхідні реанімаційні та медичні процедури», - підкреслюється в заяві.

Як зазначили в пресслужбі клубу, Дем'яненко зазнав понад десять колото-різаних поранень. Органами поліції зареєстровано та розслідується кримінальне провадження щодо замаху на вбивство. Підозрюваний у злочині затриманий. Триває слідство.

Фото: amateur.footboom.com