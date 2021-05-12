На президента футбольного клубу «Суми» вчинили замах - понад 10 поранень
Укрінформ
Президент футбольного клубу «Суми», заслужений юрист України Геннадій Дем’яненко зазнав нападу і отримав понад дессяток поранень, але наразі його життя у безпеці.
Про це йдеться в заяві ФК "Суми", передає Укрінформ.
«Офіційно інформуємо, що наразі життю та здоров‘ю Геннадія Олександровича нічого не загрожує, він пройшов усі необхідні реанімаційні та медичні процедури», - підкреслюється в заяві.
Як зазначили в пресслужбі клубу, Дем'яненко зазнав понад десять колото-різаних поранень. Органами поліції зареєстровано та розслідується кримінальне провадження щодо замаху на вбивство. Підозрюваний у злочині затриманий. Триває слідство.
Фото: amateur.footboom.com