Україна виграла третю медаль у синхронному плаванні на чемпіонаті Європи

Українська команда стала другою в технічній програмі.

В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Україна виграли срібну медаль у командних змаганнях з синхронного (артистичного) плавання, передає Укрінформ.

Українська команда стала другою в технічній програмі. У складі команди були: Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексіїви, Катерина Різник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

Україна завоювала третю медаль в синхронному (артистичному) плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті. Раніше «золото» і «срібло» завоювала 19-річна Марта Федіна в технічній і довільній сольній програмах.

Як повідомляв Укрінформ, на ЧЄ в Будапешті українська мікс пара Ксенія Байло і Олексій Середа виграли золоту медаль в стрибках у воду з вишки.