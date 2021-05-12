Ла Ліга: «Барселона» не втримала перемогу в матчі з «Леванте»

Каталонці відстають від «Атлетіко» на одне очко.

В матчі 36-го туру чемпіонату іспанської Ла Ліги «Барселона» не зуміла обіграти на чужому полі «Леванте» 3:3, передає Укрінформ.

Каталонці забили два м’ячі ще до перерви. Відзначились Мессі і Педрі. На початку другого тайму «Леванте» відігрався. Голи в активі Мелеро і Моралеса.

На 64-й хвилині Дембеле знову вивів «Барселону» вперед. Однак, на 83-й хвилині нападник господарів Леон зрівняв рахунок.

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 77 (35), 2.«Барселона» - 76 (36), 3.«Реал» - 75 (35), 4.«Севілья» - 71 (35).

Інші ключові матчі туру: «Атлетіко» - «Реал Сосьєдад» (12 травня, 23:00), «Гранада» - «Реал» (13 травня, 23:00).

Фото: AS