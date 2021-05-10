Костюк програла Александровій на старті турніру в Римі

Українка поступилася в двох сетах.

Марта Костюк програла росіянці Катерині Александровій в першому колі турніру в Римі, повідомляє Укрінформ.

За два сети українка жодного разу не подала навиліт і реалізувала всього один брейкпоінт. Александрова взяла п'ять геймів на подачі суперниці.

В основну сітку турніру в Римі Костюк пробилася, вигравши кваліфікацію. Для Марти це був дебют на турнірі в столиці Італії.

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Нагадаємо, у другому колі почне виступи в Римі Еліна Світоліна. Суперницею першої ракетки України буде переможниця матчу Ван Цян (Китай) - Аманда Анісімова (США).

Фото: btu.org.ua