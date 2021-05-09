Завершився 30 чемпіонат України з футболу

Трьома паралельними матчами завершився у неділю 30-й чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

В одній з ігор 26-го туру донецький «Шахтар» переміг «Інгулець» з Петрового - 1:0, передає Укрінформ.

М'яч на столичному НСК «Олімпійський» забив Тете (16-та хвилина).

«Дніпро-1» зіграв удома внічию із львівським «Рухом» - 1:1.

Голами відзначилися: Маріо Чуже (60) - у господарів; Данило Кондраков (90+5) - у гостей.

«Львів» та донецький «Олімпік» також розійшлися миром - 1:1.

Голи: Ренан Олівейра (27) - Владислав Хамелюк (86).

Результати попередніх сьогоднішніх поєдинків 26-го туру:

«Колос» (Ковалевка) - «Динамо» (Киев) - 0:3

Голы: Денис Гармаш (45-я минута), Николай Шапаренко (57), Виталий Миколенко (65);

«Колос» (Ковалівка) - «Динамо» (Київ) - 0:3

Голи: Денис Гармаш (45-та хвилина), Микола Шапаренко (57), Віталій Миколенко (65);

«Зоря» (Луганськ) - «Олександрія» - 2:1

Голи: Олександр Гладкий (63), Данило Алефіренко (73) - Роман Вантух (86);

«Маріуполь» - «Десна» (Чернігів) - 4:1

Олег Очеретько (59), Данило Сікан (62, 76), Артем Бондаренко (85) - Юхим Конопля (44);

«Минай» - «Ворскла» (Полтава) - 1:2

Олексій Хахльов (7, з пенальті) - Ібрагім Кане (14), Владислав Кулач (41, з пенальті).

Як повідомляв Укрінформ, усі призери 30-го чемпіонату України визначилися ще минулого туру. Це - відповідно «Динамо», «Шахтар» та «Зоря». У єврокубках також гратимуть «Колос» та «Ворскла». Прем'єр-лігу залишає «Минай».

У суперечці найкращих бомбардиров першості найбільше м'ячів (15) забив форвард «Ворскли» Владислав Кулач.

Турнірне становище: «Динамо» - 65 очок, «Шахтар» - 54, «Зоря» - 50, «Колос» - 41, «Ворскла» - 41, «Десна» - 38, «Дніпро-1» - 30, «Львів» - 29, «Олександрія» - 29, «Рух» - 28, «Маріуполь» - 26, «Інгулець» - 26, «Олімпік» - 22, «Минай» - 18.

У 31-у чемпіонаті української Прем'єр-ліги мають взяти участь 16 клубів.

Фото: upl.ua.