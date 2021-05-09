Бокс: Альварес достроково переміг Сондерса в об'єднавчому бою

«Канело» відібрав у Сондерса чемпіонський пояс WBO, додавши його до власних титулів WBA і WBC.

Мексиканець Сауль «Канело» Альварес переміг британця Біллі Джо Сондерса в об'єднавчому бою в суперсередній вазі, передає Укрінформ.

Бій проходив на арені AT&T в Арлінгтоні (Техас, США). Поєдинок відвідали 73 126 глядачів – рекордний показник з моменту початку пандемії.

Альварес впевнено виграв стартові раунди. Перед початком дев'ятого раунду Сондерс відмовився виходити в ринг через серйозну травму правого ока. До того моменту Альварес вів за очками всіх трьох суддів (77:75, 78:74, 78:74).

Читайте також: Сауль Альварес достроково переміг Авні Йилдирима

Для Сондерса поразка стала першою в кар'єрі. Мексиканець відібрав у Сондерса чемпіонський пояс WBO, додавши його до титулів WBA (Super) і WBC. «Канело» завоював три пояси в суперсередній вазі за останні півроку.

Фото: Getty Images