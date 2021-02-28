Сауль Альварес достроково переміг Авні Йилдирима

Один з кращих боксерів сучасності захистив свій чемпіонський пояс WBC в другій середній вазі.

Мексиканський боксер другої середньої ваги Сауль «Канело» Альварес захистив свій чемпіонський титул за версією WBC і легко переміг турка Авні Йилдирима, передає Укрінформ.

Поєдинок проходив на стадіоні Hard Rock в Маямі (Флорида, США). 30-річний Альварес від початку бою мав велику перевагу і Йилдирим достроково зупинив поєдинок вже після третього раунду.

У грудні мексиканець одноголосним рішенням суддів переміг Каллума Сміта і став чемпіоном світу в другій середній вазі за версіями WBC і WBA.

Сауль Альварес в своєму наступному поєдинку зустрінеться 8 травня з Біллі Джо Сондерсом. Бій вже затверджений офіційно.

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