Бокс: Сауль Альварес переміг Каллума Сміта

Мексиканець захистив свій титул чемпіона світу WBA і виборов вакантний титул WBC.

Чемпіон WBA Сауль «Канело» Альварес впевнено переміг Каллума Сміта в титульному бою в другій середній вазі (до 76,2 кг), повідомляє Укрінформ.

Бій відбувся в Сан-Антоніо (штат Техас, США). Альварес домінував у поєдинку з британцем, який перевершував його в габаритах, а всі троє суддів зафіксували його переконливу перевагу – 119:109, 119:109, 117:111.

Таким чином, мексиканець відібрав у суперника чемпіонські пояси WBA (Super) і The Ring, а також завоював вакантний титул WBC. Сміт зазнав першої поразки в кар'єрі.

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Для Альвареса цей бій став першим з листопада 2019 року, коли він переміг росіянина Сергія Ковальова і став чемпіоном світу в напівважкій вазі.

Після перемоги Альварес заявив, що готовий втретє зустрітися в рингу з Геннадієм Головкіним. Перший бій цих суперників завершився внічию, а в другому мексиканець переміг рішенням суддів.

Фото: USA Today Sports