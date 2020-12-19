Головкін захистив титул чемпіона світу IBF

Казахстанець достроково переміг поляка Шеремету.

Геннадій Головкін успішно захистив титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі, повідомляє Укрінформ.

В Голлівуді (штат Флорида, США) боксер з Казахстану достроково переміг поляка Каміла Шеремету. Після сьомого раунду і чергового нокдауну рефері зупинив поєдинок.

Головкін зберіг пояс і перевершив рекорд Бернарда Гопкінса за кількістю успішних захистів титулу в середній вазі - в активі Геннадія 21 переможний титульний поєдинок.

Після цієї перемоги чемпіон IBF і IBO в середній вазі Геннадій Головкін повідомив, що готовий провести поєдинок проти переможця бою між чемпіоном WBA в суперсередній вазі Каллумом Смітом і чемпіоном WBA в середньому дивізіоні Саулем «Канело» Альваресом. Цей бій відбудеться в ніч з 19 на 20 грудня в Сан-Антоніо (штат Техас, США).