АСЖУ нагородила найкращі спортивні медіа України 2020

Найкращі журналісти отримали оригінальні статуетки, якими їх нагороджували відомі атлети.

Асоціація спортивних журналістів України нагородила переможців премії «Найкращі спортивні медіа України 2020». Експерти визначили переможців у 22 номінаціях, розподілених за різними жанрами журналістики та видами ЗМІ.

Яскрава церемонія, генеральним партнером якої виступила компанія Parimatch, відбулася у PMHub. Найкращі журналісти отримали оригінальні статуетки, якими їх нагороджували відомі атлети – олімпійські чемпіони Юрій Чебан, Юлія Джима, Богдан Макуц, чемпіони світу Жан Беленюк, Ольга Саладуха, призерка світових першостей Анастасія Меркушина. Також привітав лауреатів Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт, надіслав привітання президент НОК України Сергій Бубка.

«Ця подія – про спортивних журналістів, які щодня роблять свою роботу, не очікуючи на компліменти і не сподіваючись на призи. Спортивні медіа зазнали потужного удару по своїй професії під час пандемії, однак вони продовжують працювати, роблячи свою роботу професійно і самовіддано, демонструючи великий ентузіазм і прагнення. Саме тому Асоціація спортивних журналістів України відзначає справжніх професіоналів своєї справи і привертає увагу до спортивних медіа країни», - зазначив у своєму виступі на урочистій церемонії президент АСЖУ Олександр Гливинський.

«Ми, спортсмени, завжди поруч з вами. І ви з нами. В часи поразок і перемог. Ви пишете правду, ви чесно й відверто акцентуєте на тому, над чим нам потрібно працювати й водночас відзначаєте те, в чому ми молодці. Я впевнений, що цього року у нас буде нагода сказати, що наші спортсмени найкращі після Олімпійських ігор», - прокоментував важливість спортивної журналістики Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Найкращим спортивним журналістом країни був визнаний ведучий телеканалу «Київ» Руслан Свірін. Лаври найкращого футбольного журналіста отримав кореспондент сайту Zbirna.com Євген Гресь. Приз за найкраще відео-інтерв’ю отримав Віктор Вацко, а за відеорепортаж – Дмитро Поворознюк.

Медіа-подією року експерти визнали документальну стрічку Володимира Мули «ЮКІ», що розповідає історію перемог вільних українців за океаном. Найкращим електронним ЗМІ визнано веб-сайт Sport.ua, а найкращим друкованим виданням – журнал «Олімпійська Арена».

Спеціальну відзнаку «За мужність та відданість професії» отримала всеукраїнська газета «Спорт-арена», яка з початком окупації Донбасу підпільно видавалася у Донецьку (зараз редакція працює у Маріуполі). Найкращим спортивним регіональним проектом оголошено авторську програму Ігоря Ілючека Sport Ukraine International з Кропивницького, а найкращим молодим журналістом – львівська репортерка Алла Васьковська.

Преміями за великий внесок у спортивну журналістику були відзначені легенди вітчизняних спортивних медіа Сергій Савелій та Валентин Щербачов.

Також цього вечора АСЖУ нагородила атлетів, які були визнані Асоціацією найкращими у 2020 році. Жіноча біатлонна четвірка отримала відзнаку «Команда року», за бронзовий успіх на чемпіонаті світу в італійському Антгольці. А найкращою атлеткою минулого року визнали Марину Бех-Романчук, яка зараз готується до Олімпіади на зборі у Туреччині.

Бренд Parimatch було нагороджено спеціальною премією АСЖУ «Меценат року». «Для нашої компанії розвиток українського спорту є пріоритетним напрямком. А спортивна журналістика є в авангарді великого спорту, тому відзнака професійної спільноти важлива для нас. Ми продовжимо інвестувати в український спорт як складову частини майбутнього здорової нації», – відзначив директор зі зв’язків з громадськістю ТОВ «Паріматч» Вадим Місюра.

Пряма трансляція Премії «Найкращі спортивні медіа України» відбулася на YouTube-каналі XSPORT.

Фото: Паріматч