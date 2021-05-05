АСЖУ назве ім’я найкращого спортивного журналіста України 2020

Нагородять найкращі спортивні редакції та авторів кращих робіт.

7 травня у приміщенні PMHUB відбудеться святкова церемонія нагородження «Найкращі спортивні медіаУкраїни 2020». Асоціація спортивних журналістів України оголосить кращих у 22 номінаціях. Нагороди переможцям вручать міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, президент АСЖУ Олександр Гливинський та українські спортсмени, олімпійські чемпіони. Генеральний партнер премії – компанія Parimatch, передає Укрінформ.

Експертна рада АСЖУ, до якої входять 12 членів Правління Асоціації, розглянула найбільш знакові роботи українських спортивних журналістів за 2020 рік і голосуванням визначила трійки претендентів на перемогу у номінаціях, таких як «Найкращий спортивний журналіст», «Найкращий молодий журналіст», «Найкращий фоторепортер». Окремо нагородять авторів найкращого репортажу, друкованого та відео-інтерв’ю, спортивні редакції ЗМІ, регіональні медіа та оберуть медіа-подію року.

Серед номінантів багато відомих імен - Дмитро Поворознюк, ведучий YouTube-каналу «Трендець», Роман Бебех, ведучий YouTube-каналу «Бомбардир», Віктор Вацко, коментатор та ведучий YouTube-каналу «Вацко Live», Ігор Циганик та інші. З переліком всіх номінантів можна ознайомитися на сайті АСЖУ.

Трансляція заходу відбуватиметься на YouTube-каналі XSport. Слідкуйте за церемонією нагородження у прямому ефірі.