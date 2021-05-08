Марта Костюк успішно стартувала у відборі турніру WTA1000 в Римі
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк пройшла у суботу перше коло кваліфікації турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол.
18-річна киянка (№77 WTA) обіграла володарку wild card з Італії Нурію Бранкаччо (592) - 6:4, 6:0, передає Укрінформ
Тенісистки провели на корті 1 годині 26 хвилин.
У фіналі відбору Марта зустрінеться з 82-ю "ракеткою" світу японкою Нао Хібіно.
Фото: Getty Images.