Марта Костюк успішно стартувала у відборі турніру WTA1000 в Римі

Марта Костюк успішно стартувала у відборі турніру WTA1000 в Римі

Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк пройшла у суботу перше коло кваліфікації турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол.

18-річна киянка (№77 WTA) обіграла володарку wild card з Італії Нурію Бранкаччо (592) - 6:4, 6:0, передає Укрінформ

Тенісистки провели на корті 1 годині 26 хвилин.

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У фіналі відбору Марта зустрінеться з 82-ю "ракеткою" світу японкою Нао Хібіно.

Фото: Getty Images.

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