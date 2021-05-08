Він ніколи не скаржиться і не помиляється – Гвардіола похвалив Зінченка

На лівому фланзі захисту Зінченко успішно грав проти Салаха, Рашфорда, Ді Марії.

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола зазначив внесок Олександра Зінченка в останні успіхи команди. Зокрема, українець відмінно зіграв проти «ПСЖ» (2:0) в півфіналі Ліги чемпіонів, повідомляє manchestereveningnews.co.uk.

«Олександр бився за своє місце тут, він міг перейти в інший клуб, але сказав «ні, я хочу бути тут». Це багато значить. Він грає не на своїй позиції і ніколи не скаржиться. Нарешті, він не помиляється. Коли ти щось говориш, він моментально це читає. Завжди зібраний і сконцентрований.

На лівому фланзі захисту він грав проти Салаха, Рашфорда, Ді Марії - найсильніших суперників, і не помилявся. Його гра з м'ячем - виняткова, ми знаємо це, але в четвірці захисників головна якість - не помилятися», - сказав Гвардіола перед матчем АПЛ проти «Челсі», який зіграють сьогодні, 8 травня.

Як повідомляв Укрінформ, в нинішньому сезоні Зінченко зіграв в 28 матчах «Ман Сіті» у всіх турнірах і віддав дві результативні передачі.