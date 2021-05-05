Кличко побив рекорди Мохаммеда Алі, Майка Тайсона і Леннокса Льюїса.

Володимир Кличко другий в історії боксу за кількістю виграних чемпіонських боїв. Щоб повторити рекорд видатного бійця середини минулого століття Джо Луїса, Володимиру досить виграти один титульний бій, повідомляє сайт братів Кличків.

Володимир Кличко дев'ять з половиною років утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі. За свою кар'єру він провів 25 успішних чемпіонських боїв. За цим показником Кличко посідає друге місце в історії суперважкого дивізіону, обійшовши таких легендарних бійців як Мохаммед Алі, Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Евандер Голіфілд.

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До «вічного рекорду» - 26 переможних чемпіонських поєдинків, що належить видатному боксеру Джо Луїсу, який царював в дивізіоні в 30-х - 40-х роках минулого століття, українцю залишилося провести лише один успішний титульний бій. Якщо Володимир вирішить повернутися і це буде чемпіонський бій, українець матиме можливість наздогнати ще одну легенду боксу вже в наступному поєдинку.

До слова, старший брат Володимира - Віталій, у якого 15 успішних чемпіонських поєдинків, займає в цьому рейтингу шосте місце. Кличко-старший також випереджає Голіфілда і Тайсона.